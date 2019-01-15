Опять похолодает: появился прогноз погоды на Крещение в Украине

В субботу, 19 января, на Крещение, сильно похолодает.

Об этом сообщила Наталка Диденко в Facebook.

"Конечно, многих интересует утро 19 января, когда телевизионные люди с камерами и просто граждане с камерами на телефонах подтягиваются к ближайшей проруби, чтобы зафиксировать информационный повод - прыжки выдающихся лиц и не очень выдающихся в проруби. Утром 19 января ожидается -3 градуса, облачно", - пишет она.

Что касается среды, 16 января, то ночь будет морозной. По словам синоптика, столбики термометров в этот день опустятся до -4-10 градусов, а кое-где на севере и в центре и ниже.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился прогноз погоды в Украине на следующие три года.