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Опять похолодает: появился прогноз погоды на Крещение в Украине

вторник, 15 января 2019, 19:54

В субботу, 19 января, на Крещение, сильно похолодает.

Об этом сообщила Наталка Диденко в Facebook.

"Конечно, многих интересует утро 19 января, когда телевизионные люди с камерами и просто граждане с камерами на телефонах подтягиваются к ближайшей проруби, чтобы зафиксировать информационный повод - прыжки выдающихся лиц и не очень выдающихся в проруби. Утром 19 января ожидается -3 градуса, облачно", - пишет она.

Что касается среды, 16 января, то ночь будет морозной. По словам синоптика, столбики термометров в этот день опустятся до -4-10 градусов, а кое-где на севере и в центре и ниже.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился прогноз погоды в Украине на следующие три года.

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