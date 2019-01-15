Страна безумных реконструкторов: сеть удивило странное "представление" в Крыму

В оккупированном Россией Крыму организовали реконструкцию времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает блогер под ником "Выживший." на своей странице в Twitter.

"Страна безумных реконструкторов. Восстанавливают прошлое из которого их отцы мечтали сбежать в будущее. Кровавый круговорот побега из настоящего", - написал он.

Также это возмутило и других пользователей сети, которые написали свои мнения под постом в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", в аннексированном Россией Крыму среди детей провели пропагандистские мероприятия, приуроченные к 73-летию победы во Второй мировой. А на российских государственных телеканалах стали все реже обсуждать аннексию Крыма и войну на Донбассе. Тем временем эксперты говорят, что после запуска железнодорожного перехода через Керченский пролив Россия перебросит в оккупированный Крым ядерное оружие.