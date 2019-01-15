РУС. | УКР.

вторник, 15 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

15 января

00:27
Страна безумных реконструкторов: сеть удивило странное "представление" в Крыму

14 января

23:51
Все фейк: в сети смеются над истинной "сутью" ЛДНР
23:32
Бригада 200: в сети озвучили масштабные декабрьские потери боевиков на Донбассе
23:17
В сети опознали фрацузского десантника, воевавшего за боевиков на Донбассе: фото
23:04
​Жестокое убийство мэра в Польше: на улицы вышли десятки тысяч людей, фото и видео
22:50
Во Львове нашли тело 21-летнего менеджера известного PR-агентства Киева: подробности трагедии
22:21
Путина обидели! В России подали безумный иск против Дудя и Ивлеевой
21:56
​Вселенский патриархат обнародовал текст томоса для ПЦУ на украинском языке: документ
21:40
С борта иностранного судна в океане пропал украинский моряк: опубликовано фото
21:21
Клевета и обман: Патриарх Иерусалима опроверг информацию о противодействии Тимошенко получению Томоса
21:00
Пожар на территории Лавры в Киеве: в сети показали видео с высоты
20:30
Ела очень много: Тодоренко рассказала, сколько прибавила в весе за время беременности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Страна безумных реконструкторов: сеть удивило странное "представление" в Крыму

вторник, 15 января 2019, 00:27

В оккупированном Россией Крыму организовали реконструкцию времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает блогер под ником "Выживший." на своей странице в Twitter.

"Страна безумных реконструкторов. Восстанавливают прошлое из которого их отцы мечтали сбежать в будущее. Кровавый круговорот побега из настоящего", - написал он.

Также это возмутило и других пользователей сети, которые написали свои мнения под постом в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", в аннексированном Россией Крыму среди детей провели пропагандистские мероприятия, приуроченные к 73-летию победы во Второй мировой. А на российских государственных телеканалах стали все реже обсуждать аннексию Крыма и войну на Донбассе. Тем временем эксперты говорят, что после запуска железнодорожного перехода через Керченский пролив Россия перебросит в оккупированный Крым ядерное оружие.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зимняя сказка: заснеженный Киев с высоты птичьего полета - впечатляющие фото

Кровавые британцы, расстрелы военных и трупы для искусства: боевики придумали новую тактику против Украины

Если цель поставлена - она достижима

Борьба с лудоманией или ее имитация: как в УНЛ не хотят замечать игровую зависимость

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: