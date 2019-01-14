Стало известно, когда и как Россия перебросит ядерное оружие в Крым

После запуска железнодорожного перехода через Керченский пролив Россия перебросит в оккупированный Крым ядерное оружие.

Об этом в эфире UA|TV заявил эксперт по международному праву Борис Бабин.

"В 2019-2020 году ожидается открытие железнодорожного сообщения через мост в Крым. Это изменит логистику, в частности, Крыма как военной базы. Упростит россиянам переброску туда войск", - отметил он.

По словам эксперта, по российским стандартам перевозки ядерных боеголовок нужно осуществлять железнодорожным транспортом.

"Вот у них такой подход. Это достаточно комплексный механизм, там определенные требования к безопасности, может быть, они в этом технически и правы. Или что-то другое массовое, топливо для заправки огромных судов черноморского флота", - добавил Бабин.

Как сообщал "Апостроф", на путинский мост в Крым потратят еще почти 100 млн рублей.