​У нас в стране "катастрофа": социолог сделала интересное замечание про украинцев

Украинцы мигрируют за границу в большей мере из-за менталитета видеть все плохое и не видеть того хорошего, что происходит в родной стране.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказала директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

На вопрос, на сколько в Украине критическая ситуация с миграцией из страны, эксперт ответила неоднозначно.

"Нет, во-первых, ничего принципиально за последние два года не изменилось. У нас был очень высокий всплеск миграции в 2014-2015 годах, причины понятны. В 2016-2017 годах ситуация принципиально не менялась. Но по сравнению, скажем, с началом 2000-х годов миграция очень сильно выросла.

В украинском менталитете есть такая черта: преуменьшать свои достижения и преувеличивать достижения других. Значительная часть экспертов, а соответственно и СМИ, ведутся на желание людей видеть, что все плохо. Я могу сказать то, о чем свидетельствуют результаты чуть ли не всех социологических исследований. Когда анализируешь изменения в течение последних двух-трех лет, то видишь, что индекс счастья растет, то есть все большая часть людей чувствуют себя счастливыми. Хотя, возможно, не так много, как хотелось бы. Когда спрашиваешь, как вы оцениваете свой статус и благосостояние в Украине, то часть тех, кто отмечает его как средний, растет, а часть тех, кто оценивает его, как выше среднего, по крайней мере, не уменьшается. Люди видят улучшение собственного благосостояния.

Но как только речь заходит о ситуации в стране, то большинство ее оценивает катастрофически. Я это могу объяснить только одним: оценивая собственное положение, люди опираются на реальную ситуацию, ведь они четко понимают, что могут себе позволить. Когда же оценивается ситуация в государстве в целом, то своего собственного впечатления недостаточно. Соответственно, люди опираются на информацию СМИ, где значительно больше упоминаний о том, что у нас катастрофа и все плохо", - считает Либанова.

Она также сообщила, что большинство украинцев мигрируют в Польшу.

"Сегодня страной, которая больше всех абсорбирует наших мигрантов, является Польша. Она вытеснила на второе место Россию и совершенно уверенно держит первенство. Мы сравниваем свои данные с информацией польских аналитических научных центров, затем смотрим на разницу, за счет чего она возникла и как ее объяснить. Данные нашего института, которые опираются на исследования, уже трижды проведенные Государственной службой статистики, довольно похожи. Существенных отличий я не вижу. Предположительно, в Польше одновременно работает где-то 600 тысяч украинских мигрантов", - подчеркнула эксперт.

Детально о демографической ситуации в Украине читайте в материале "Апострофа": Европа открывает границы для украинцев не ради наших интересов - директор Института демографии.