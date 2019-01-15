В Виннице при странных обстоятельствах умер боец ВСУ, воевавший на Донбассе: фото и видео

Под Винницей похоронили бойца АТО Леонида Мищука, который скончался, по словам родных, из-за врачебной ошибки.

Об этом, сообщает "33-й канал".

За жизнь военного боролись 17 дней, однако 12 января он умер. Попрощались с мужчиной 15 января на Винницких Хуторах.

Как сообщает Vlasno.info, когда Мищук проходил ежегодное медицинское обследование в Винницком военном госпитале в декабре, у него обнаружили новообразования на печени.

"Чтобы исключить злокачественную опухоль с диагноза, был назначен МСКТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием. Отец обратился в районную больницу, откуда его направили в частную клинику. При прохождении процедуры МСКТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием произошел анафилактический шок. Отец впал в кому. Говорят, это произошло из-за острой аллергической реакции на контраст", - рассказала дочь Мищука Виктория Дзюба.

Из-за отсутствия доступа кислорода к головному мозгу произошла гипоксия коры головного мозга. Ишемия мозга привела к тяжелым последствиям.

Начиная с 2014 года Мищук служил в 32 реактивном артиллерийском полку ВСУ на передовой. У него остались 2 дочери и 3 внуков.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Никополем похоронили героя АТО, который погиб в ДТП.