Прощались более тысячи людей: под Никополем похоронили героя АТО

В Днепропетровской области провели в последний путь участника АТО, бывшего заместителя комбата 43-го батальона, полковника Василия Думанского, погибшего в ДТП.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что попрощаться с военным собрались более тысячи человек - родные, друзья, боевые товарищи, волонтеры. Похоронили участника боевых действий в селе Алексеевка Никопольского района, где он жил.

Думанский ушел на фронт добровольцем, участвовал в формировании 43-го отдельного мотопехотного батальона. В 2015 году был тяжело ранен под Горловкой, перенес несколько операций, но, уже имея инвалидность, вернулся на фронт.

"Он был настоящим человеком и офицером. С первых дней (август 2014) участвовал в формирование 43-го ОМПБ. Настоящий офицер, патриот, специалист в военном деле. Почти каждый в батальоне научил военной специальности. Почти 40% военнослужащих до этого не служили. Участвовал в боевых действиях. В одном из боев попал под минометный обстрел. Несколько операций. После этого снова вернулся в АТО. Имел очень много планов на будущее..." - рассказал Александр Водолазский, который был первым командиром 43-го батальона.

"Он спал с бойцами в окопах, ходил в атаку, разведку, для него не было понятия офицер - солдат. Он был на равных", - написала на своей странице в Facebook волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк.

Как сообщал "Апостроф", 11 января, под Николаевом в ДТП серьезные ранения получил заместитель главнокомандующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Кропивченко.