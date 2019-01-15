Ярош рассказал о потерянном шансе освобождения Донецка

Украинский общественно-политический деятель националистического толка Дмитрий Ярош рассказал о войне в Донецке.

Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на слова Яроша.

На вопрос "о чем жалеете больше всего в жизни?" он ответил: "Что не взял Донецк в 14-м. Были все возможности. Я выполнял команду и остановился. Мы уже зашли за табличку - можно было бы идти дальше. Против нас тогда были банды плохо обученных людей, их можно было нейтрализовать с минимальными потерями".

Также Ярош отметил, что не имея Донецка, они не имели главного своего символа.

"Их сопротивление угас бы. А так пришлось стать на Песках. Надо было проявить инициативу в очередной раз и идти вперед", - заявил националист.

Как сообщал "Апостроф", похищенного в прошлом году в Украине и вывезенного в Россию украинского солдата и экс-охранника Дмитрия Яроша Александра Шумкова приговорили к четырем годам общего режима по обвинению в участии в "Правом секторе".