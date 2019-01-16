​Украину ждет чередование оттепелей и морозов: синоптик дала прогноз на праздники

В ближайшие несколько дней в Украине будут наблюдаться значительные температурные колебания.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В ближайшие ночи - вот вам морозы до -5-12 градусов. На Западе разве что около нуля. Завтра днем потепление до +1 +5 градусов. На Востоке и местами в Центре разве что -1-4 градуса.

18 января днем в Украине тепло будет везде - во всех областях +1 +5 градусов. Вечером Голодную кутью, 18 января, начнет температура воздуха снижаться", - написала метеоролог.

На Крещение, 19 января днем -1-8 градусов, а вот ночью -10-18 градусов.

"В Киеве завтра, 17 января, облачно, но без осадков, и дневное потепление до нуля. Ближайшей ночью еще поморозит, -5-7 градусов. И завтра будет сильный ветер!", - резюмировала Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился прогноз погоды в Украине на следующие три года.