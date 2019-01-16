РУС. | УКР.

среда, 16 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

16 января

14:59
The Cranberries почтили память солистки новой песней
14:55
В "Батькивщине" потребовали отчета об итогах военного положения
14:51
​Полиция ничего не видит: в сети показали фото обнаглевших "героев парковки" возле мэрии Киева
14:50
Под Одессой совершил самоубийство водитель, сбивший двух девочек: фото ДТП
14:50
Клуб украинской Премьер-лиги усилился бразильским полузащитником
14:44
Замглавы "Батькивщины" стал черниговский нардеп Дубиль
14:28
Политолог назвал Таруту главным кандидатом в премьеры в случае победы Тимошенко
14:15
Блогер прокомментировал покупку мэром Глухова Терещенко дома под Киевом за миллионы гривен
14:13
Ярую фанатку "русского мира" депортировали из РФ в Украину: появились забавные подробности
13:50
В клубе украинской Премьер-лиги назвали имя нового главного тренера
13:38
​Украину ждет чередование оттепелей и морозов: синоптик дала прогноз на праздники
13:23
День памяти "киборгов": в сети вспоминают погибших в боях за ДАП, публикуя фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Украину ждет чередование оттепелей и морозов: синоптик дала прогноз на праздники

среда, 16 января 2019, 13:38

В ближайшие несколько дней в Украине будут наблюдаться значительные температурные колебания.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В ближайшие ночи - вот вам морозы до -5-12 градусов. На Западе разве что около нуля. Завтра днем потепление до +1 +5 градусов. На Востоке и местами в Центре разве что -1-4 градуса.

18 января днем в Украине тепло будет везде - во всех областях +1 +5 градусов. Вечером Голодную кутью, 18 января, начнет температура воздуха снижаться", - написала метеоролог.

На Крещение, 19 января днем -1-8 градусов, а вот ночью -10-18 градусов.

"В Киеве завтра, 17 января, облачно, но без осадков, и дневное потепление до нуля. Ближайшей ночью еще поморозит, -5-7 градусов. И завтра будет сильный ветер!", - резюмировала Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился прогноз погоды в Украине на следующие три года.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пролетая над гнездом президента: почему беспилотникам закрывают "глаза"

Европа открывает границы для украинцев не ради наших интересов - директор Института демографии

Зимняя сказка: заснеженный Киев с высоты птичьего полета - впечатляющие фото

Кровавые британцы, расстрелы военных и трупы для искусства: боевики придумали новую тактику против Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: