"Укрзализныця" вызвала гнев в сети из-за ЧП с грузовым поездом

Снова старый советский тепловоз 2ТЭ116 вынужден был спасать современный американский тепловоз GE ТЭ33АС.

Об этом сообщает советник главы "Укравтодора" Александр Кава на своей странице в Facebook.

На этот раз инцидент произошел на линии Федоровка-Волновахя в Запорожской области. По словам Кавы, остановившись на перегоне с грузовым поездом весом 3728 тонн хваленный американский тепловоз не смог тронуться с места и ему на подмогу отправили старый 2ТЭ116.

"Напомню, что старые советские тепловозы в нелучшем техническом состоянии тянут на этой линии грузовых поезда весом 4500 тонн, а в исправном - 6000 тонн без проблем", - написал он.

Данная ситуация возмутила пользователей сети и даже вызвала гнев. Под постом люди написали множество комментариев.

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