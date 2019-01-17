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Массовое убийство: сеть в гневе из-за "спасения" чиновниками сотен контрабандных птиц

четверг, 17 января 2019, 19:19

Щеглов, которых контрабандисты пытались вывезти из Украины, выпустили на волю.

Об этом в Facebook сообщил министр экологии Остап Семерак.

"Только что специально созданная Комиссия приняла это решение. Я его поздравляю. Мне лично стало известно сегодня утром, что таможенники в Борисполе задержали груз с 1600 живыми птицами. На этот раз птиц из Украины пытались вывезти в Иорданию, где на них есть спрос у любителей держать птиц в неволе", - написал он.

Он отметил, что Минэкологии вместе с Институтом зоологии сразу рекомендовали выпустить их на свободу, поскольку по предварительной информации, птицы были выловлены в дикой природе.

"Нашу позицию подтвердили ветеринары и орнитологи, которые вошли в состав Комиссии и оценивали сегодня их состояние, подтвердив, что жизни птиц ничего не угрожает и они смогут адаптироваться к естественной для них среды", - пояснил чиновник.

По словам Семерака, к сожалению, 67 птиц погибли.

В свою очередь решение Минэкологии раскритиковали в сети. По словам зоолога Сергея Григорьева, это стало "массовым убийством", поскольку птицы были слишком ослаблены.

"Массовое убийство птиц. Выпуск на волю больных, ослабленных, конфискованных щеглов. Торжество популизма", - написал он в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд в Киеве разрешил отстрел животного из Красной книги.

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