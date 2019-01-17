В Украине перехватила крупную "живую" контрабанду, сотни птенцов погибли: фото и видео

Более 1000 живых щеглов застряли под Киевом - сотрудники таможни задержали контрабандный груз в аэропорту "Борисполь".

Об этом в Facebook пишет президент всеукраинской организации "Зоомир" Елена Гоенко.

По ее словам, птицы в настоящее время находятся на передержке в конноспортивном клубе "Магнат".

"Они в ужасных транспортировочных ящиках. Часть птиц уже погибла. Но есть живые, ослабленные, те - кого еще можно спасти. На данный момент ребята из решетку их поели и насыпали пищи", - отметила эксперт.

Гоенко пояснила, что волонтеры не имеют права открыть ящики поскольку они опечатаны. Приходится ждать решения специальной комиссии.

"Птицы там просто погибают! Нужна максимальная огласка, подключение СМИ, чтобы добиться разрешения НУА открытия клеток. Тогда будет возможность осмотреть птиц - диких и сильных выпустить сразу на свободу, ослабленных взять на реабилитацию", - добавила она.

По информации журналистки Ксении Середы, щеглов везли в Иорданию на продажу, их общая численность достигала 1600 особей.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд в Киеве разрешил отстрел животного из Красной книги.