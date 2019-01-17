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Сеть довела до слез история пенсионерки с Донбасса, умершей на блокпосту

четверг, 17 января 2019, 22:59

В среду, 16 января, на блокпосту ДНР умерла пенсионерка с оккупированной территории Донбасса Людмила Кахидзе, которая была героиней рисунков о жизни в оккупации.

История женщины, известной как "Клубника Андреевна" растрогала сеть.

Ее дочь художница Алевтина Кахидзе сделала ее героиней скетчей, о жизни людей на неподконтрольной территории Украины.

"Клубники Андреевны больше нет. Она умерла эпически, будто специально для книги об этой войне: в очереди на блок-посту. Ехала за пенсией", - написала в Facebook журналистка Леся Ганжа.

По ее словам, Кахидзе жила в оккупированной Ждановке где у нее был дом, хозяйство, огород, сад вишневый и даже базар, где она торговала овощами-фруктами.

"И где все время вела проукраинскую агитацию - рассказывала, что здесь и что она об этом думает. Она там считала себя нужной. А здесь нет. Разве что детям - но человеку надо больше", - написала она.

Как пояснила Ганжа, свое прозвище Людмила Кахидзе получила, когда работала воспитательницей в детском саду.

"Один мальчик, Толик, никак не мог запомнить ее имя и называл все время Клубникой Андреевной... В 2014 году Клубника Андреевна под обстрелами носила фрукты в психбольницу - там были голодные люди. Она меня учила, что нести надо между выстрелами: только бахнуло - беги, чтобы успеть перебежать подальше к следующему. Больше всего ее возмущало, что она врать, чтобы получить свое, заработанное. Это вы можете сказать, сколько той пенсии, но для пенсионера - это единственное его. Даже если дети дадут в разы больше. Это то, о чем революция достоинства: о том, что у тебя есть свое. и о том, что каждый взрослый человек хочет давать, а не брать", - добавила Ганжа.

Рассказ журналистки собрал много комментариев растроганных пользователей.

Как сообщал "Апостроф", сети наглядно показали, как работает путинская пропаганда на Донбассе.

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