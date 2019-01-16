В сети наглядно показали, как работает путинская пропаганда на Донбассе: опубликованы фото

В сети разместили фото газеты "Комсомольская правда", которую распространяют на территории Донбасса, со статьями пропагандистского характера.

Об этом сообщает первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Утром, пока было время, прочитал газетенки с названием в нашей постсоветского далекого прошлого "Комсомольская правда". Дело даже не в названии этой газетенки, которая выдается в "стране ДНР" тиражом 282 038 экземпялров. Дело в том, что прочитал всю ту грязь становится смешно, и в то же время хочется плакать, потому что понимаешь, что российская пропагандистская машина наших граждан, которые вынуждены оставаться на оккупированной территории, не признает людей умными, они для них просто серая биомасса", - написал он.

В газете опубликованы статьи под названиями: "Порошенко решил разыграть в Донбассе "сирийскую" карту", "Украинские раскольники выбрали митрополитом сторонника войны на Донбассе" и т. д.

Как сообщал "Апостроф", российский оппозиционер Константин Боровой заявил, что Россию устраивает ситуация, сложившаяся на Донбассе, так как она вносит нестабильность не только в Украину, но и на весь европейский континент. Также оккупанты обещают местному населению, что уже вскоре гражданам ЛДНР начнут выдавать паспорта РФ. А по словам известного политолога, начав рьяную борьбу с коррупцией в Украине, власть, сама того, не подозревая играет на руку России в вопросах дестабилизирующей пропаганды.