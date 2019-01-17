Силы спецопераций ВСУ получили символику и флаг: фото

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины официально получили собственную эмблему и флаг.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Также девизом ССО станут слова киевского князя Святослава Храброго "Иду на вы!".

Как известно, министр обороны Степан Полторак утвердил символику и униформу ССО еще в ноябре 2017 года. Теперь указ об учреждении эмблемы и флага Сил специальных операций утвердил и президент Украины Петр Порошенко.

Символом Сил специальных назначений стал волк с боевым поясом, изображенный на фоне венка с гербом Украины. Под волком написан лозунг ССО "Иду на вы". Этот символ присутствует на флаге и эмблеме ССО, а также на берете.

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