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Через Украину идет антициклон Brigida: синоптик рассказала, где ждать дожди и снег

пятница, 18 января 2019, 12:56

На Крещение, 18-19 января, Украину накроет холодный атмосферный фронт: ожидаются снег и дожди.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 18 января мокрый снег и дождь будет идти на Западе Украины. К вечеру и в ночь на Крещение атмосферный фронт достигнет Центра и Севера.

Днем в субботу, 19 января, большая часть территории Украины попадет в сухую воздушную массу, а осадки на Крещение наиболее вероятны в восточных областях.

После пятничного теплого дня 19 января в Украине начнется постепенное похолодание. Ближайшей ночью ожидается -2-7 градусов, в субботу днем 1-5 градусов.

В южной части страны и на Востоке будет теплая погода: ночью и днем 0 + 5 градусов, в Крыму днем до +9 градусов. Вечером 19 января начнет холодать в Одесской области.

В Киеве осадки вероятны 18 января вечером и ближайшей ночью. В субботу днем в столице - без осадков. Также похолодает: ночью -4-7 градусов, днем -2-4 градуса. В дальнейшем похолодание усилится.

Подробнее о погоде в Украине до конца недели, читайте в материале "Апострофа": Температурные "качели": синоптики предупредили о похолодании.

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