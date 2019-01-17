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Температурные "качели": синоптики предупредили о похолодании

До конца недели в Украине будет умеренная погода

Артур Гор четверг, 17 января 2019, 13:24
До конца недели в Украине будет умеренная погода Фото: УНИАН

После непродолжительных рождественских морозов в Украину вновь пришли плюсовые температуры. Но синоптики уверяют, что такая оттепель продлится не долго, и уже до конца текущей недели украинцам вновь придется потеплее закутаться в зимнюю одежду. Какой будет погода в ближайшие дни, узнавал "Апостроф".

Согласно данным "Укргидрометцентра", в пятницу, 17 января, в Украине практически не ожидается осадков. Только во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях синоптики прогнозируют небольшой снег с дождем.

Дневного "минуса" синоптики в этот день не ожидают ни в одном регионе Украины. Теплее всего будет в Крыму: от +7 до +9 днем и всего 1 градус мороза ночью. На остальных территориях юга страны: в Херсонской, Николаевской и Одесской областях ожидается от 2 до 7 градусов тепла в дневное время суток и около 2 градусов мороза ночью.

На севере, в центре в востоке немного прохладнее: 1-4 тепла столбики термометра покажут днем, и 3-7 мороза после заката солнца. Что касается Западной Украины, то здесь максимальная температура воздуха днем составит около 3-5 градусов тепла, а ночью упадет до 1 градуса с отметкой "минус".

В субботу, 19 января, на Крещение температура воздуха вновь начнет падать, но незначительно. На юге все еще будет держаться "плюс", и температура днем поднимется от 1 до 5, а в Крыму до 7 градусов тепла. Ночью здесь ожидается от 1 мороза до 1 тепла. На остальной территории страны в дневное время суток столбики термометров покажут от 1-3 градусов мороза до +1 градуса, а вот ночью стоит ожидать морозов на уровне 3-5 градусов с отметкой "минус".

Осадки в этот день пройдут только на территории Донецкой и Закарпатской областей. На остальной территории страны будет сухо и солнечно.

Прогноз погоды на четверг, 17 января 2019 Фото: meteo.gov.ua
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Прогноз погоды на пятницу, 18 января 2019 Фото: meteo.gov.ua
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Прогноз погоды на субботу, 19 января 2019 Фото: meteo.gov.ua
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Прогноз погоды на воскресенье, 20 января 2019 Фото: meteo.gov.ua
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Прогноз погоды на понедельник, 21 января 2019 Фото: meteo.gov.ua
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А вот уже в воскресенье, 20 января, нестабильный, но все же "плюс" будет наблюдаться только на юге Украины и в Закарпатской области: от 1 тепла до 1 мороза синоптики прогнозируют в дневное время суток и 1-4 градуса с отметкой "минус" после захода солнца.

На остальной территории страны установятся 2-5 мороза днем и от 6 до 9 (а на севере и до 11) градусов ниже нуля в ночное время суток. Осадки в виде снега с дождем в воскресенье пройдут на востоке Украины, в Закарпатской и Херсонской областях, а также в Крыму.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, как раз после 20 января ожидается новая волна похолодания. Температура воздуха будет достигать 15 градусов мороза, однако уже в конце января страну ждет оттепель и даже небольшой "плюс".

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