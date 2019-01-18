Самоликвидировался: в сети показали фото нового "груза 200" из Донецка

Стало известно о смерти еще одного боевика на Донбассе родом из Донецка.

Об этом сообщается в соцсетях.

Так, 29-летний Роман Багликов умер после пневмонии 2 января. На стороне боевиков он воевал с 2014 года.

Кроме того, боевик входит в базу "Миротворец".

Как сообщалось, ранее бойцы 56-й отдельной мотопехотной бригады ликвидировали двух боевиков в районе Донецкого аэропорта. Пулеметчик ВСУ сделал несколько выстрелов и два из них были точными.

Помимо этого, стало известно о ликвидации на Донбассе боевиков с кличками "Карась" и "Воля". Так, второй из них родом из поселка Часов Яр Донецкой области 1990 года рождения. Боевик был убит 29 мая в Приазовье. О первом практически ничего не известно.

Читайте также материал "Апострофа": Как заставить Путина вывести войска с Донбасса: несколько необходимых условий.