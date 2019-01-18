США обнаружили российские ядерные ракеты у границ Украины

Спутниковые снимки свидетельствуют о том. что Россия развернула ракеты и пусковые установки "Искандер" у границ Украины.

Об этом сообщает Fox News.

Снимки сделала компания Imagesat International по заказу журналистов. Ракеты, способные нести ядерное оружие, расположены примерно в 430 километрах от границы Украины в Краснодаре.

По информации СМИ, российские ракеты на снимках размещены рядом с несколькими бункерами и другими складскими ангарами.

Также рядом с одной из пусковой установок обнаружили мобильную систему, которая быстро проводит перезарядку, досылая новые ракеты. Один из входов в бункер открыт, а другая установка перезарядки как раз выезжает из него наружу.

Также Fox News установил, что такие же ракеты Россия развернула возле границы с Монголией близ Улан-Удэ. Там были замечены как минимум четыре пусковые установки и системы перезарядки для них.

Радиус действия баллистических ракет "Искандер" около 500 километров. Они могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки, составляя угрозу для большинства союзников США по НАТО.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, когда и как Россия перебросит ядерное оружие в Крым.