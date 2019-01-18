В Харькове арестовали россиянина, прятавшего под диваном труп женщины: жуткие фото

Полицейские разоблачили и задержали россиянина, который убил женщину и спрятал ее труп у себя в квартире в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Так, недавно в полицию поступила информация, что в городе может находиться человек, который совершил на территории России жестокое убийство женщины.

Правоохранители выяснили, что преступник снял квартиру по проспекту Победы в Харькове и некоторое время скрывался там от следствия. А потом уехал из города.

В квартире жилого дома по проспекту Победы работники полиции обнаружили тело неизвестной женщины, которое было завернуто в простыню и находилось за диваном. В дальнейшем оперативники установили личность погибшего. Ею оказалась 42-летняя жительница Сум, которая приехала в Харьков на заработки.

Позже полиция задержала 44-летнего преступника в Киеве.

Сведения о событии были внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", житель Закарпатья убил жену и три дня жил взаперти в доме с ее телом и 4-летним сыном.