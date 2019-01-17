Ребенок три дня провел взаперти с трупом: фото, видео и детали зверского убийства на Закарпатье

Житель Закарпатья убил супругу и три дня жил взаперти в доме с ее телом и 4-летним сыном.

Об этом сообщает ua-reporter.

Все началось с того, что соседи заметили во дворе злосчастного дома бездыханное тело мужчины и вызвали правоохранителей. Хозяин дома сказал, что не знает умершего. Но на этом все не закончилось. Позже соседей встревожил тот факт, что несколько дней никто из дома не выходит, не видно и хозяйки.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. По данным пресс-службы полиции области, правоохранители выяснили, что в тот вечер 37-летний хозяин дома поссорился со своей 38-летней супругой. Дело дошло до побоев, после чего мужчина задушил благоверную.

После убийства тело несколько дней пролежало в доме. Но самое ужасное не это. Вместе с телом мертвой женщины все это время в одном доме находился ее 4-летний сын и сам убийца.

Преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Виннице совершено убийство четырех человек, двое из которых - дети.