В Одессе произошел скандал из-за русского языка в детсаду: власти приняли жесткое решение

В Одессе разгорелся языковой скандал в одном из детсадов города - заведующая садика №138 Раиса Кравченко отказалась разговаривать и учить детей на украинском языке.

Об этом в Facebook сообщил местный житель Игорь Девбич.

По его словам, на замечание о русском языке воспитателей в украинских группах она сказала, что "в саду смешанный режим и само заведение двуязычный". И вообще, по мнению женщины, в Одесском регионе "невозможно проведения праздников в садиках на украинском языке".

По информации УСИ, директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич пообещала провести в заведении проверки, поскольку, помимо языковых в ней есть еще проблемы

Позже Буйневич сообщила, что Кравченко приняла решение уволиться, передає Odessa Online.

"Руководитель детского сада осознала свои недоработки и лично приняла решение об уходе по согласованию сторон. Иногда нужно смотреть свежим взглядом на старые вещи и это было правильное решение с ее стороны. Скорее всего, в данном детсаду есть и другие нарушения, кроме языковых, но об этом мы сможем рассказать только после официальной проверки учреждения", - заявила чиновница.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Украине начнут наказывать за неуважение к украинскому языку.