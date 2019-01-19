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Главарь ДНР выдал перл о создании нового СССР

суббота, 19 января 2019, 15:49

Главарь ДНР Денис Пушилин заявил о создании в недалеком будущем некоего Евразийского союза, центром которого станет РФ.

Об этом сообщает "Вести Крым".

"Мы придём к тому, что Россия и Украина (или новое государство, которое появится на месте нынешней Украины) будут вместе", - отметил он.

Главарь боевиков заявил, что странам Евразии выгодно быть вместе, интегрировать экономические и политические структуры, свой военный потенциал. Такое новое и эффективное объединение, по его словам, может произойти в недалёком будущем, а центром евразийской интеграции станет Россия.

"Это возможно ещё при нашей с вами жизни. Объединение России, Украины и Белоруссии. По крайней мере, к этому нужно стремиться. Дальше, конечно же, Казахстан и другие страны Азии, постсоветского пространства. Объединение всё равно будет", - сказал Пушилин.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Пушилина выдали фейк о подготовке британскими кураторами ВСУ химатаки на Донбассе.

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