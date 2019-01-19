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Грядут морозы: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

суббота, 19 января 2019, 21:59

В Украине в воскресенье, 20 января, сохранится морозная погода со снегом, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"20 января облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем в Карпатском регионе умеренный снег, в Хмельницкой, Винницкой, местами в Киевской, Черкасской и Житомирской областях небольшой снег", - говорится в сообщении.

На дорогах страны местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 10-15° мороза, днем 1-6° мороза; в южной части и в западных областях ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму и на юге Одесской области местами 3-6° тепла.

Что касается, 21-22 января, то в эти дни сохранится облачная с прояснениями погода. 21 января в южной части, центральных и восточных областях снег, на юге и в Приазовье с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, на остальной территории небольшой снег. 22 января без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Температура ночью 6-11°, днем 1-6° мороза (22 января в северных, центральных и восточных областях ночью 10-15°, днем 5-10° мороза); на юге и Закарпатье 21 января ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, 22 января ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.

В последующие два дня, 23-24 января, синоптики прогнозируют временами небольшой снег (23 января в южной части и местами в центральных областях умеренный снег, на юге с дождем; в западных областях без существенных осадков).

Температура ночью 7-13° мороза, на Левобережье до 15°, днем 3-9° мороза; на юге ночью 0-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился прогноз погоды в Украине на следующие три года.

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