​Скандал вокруг поступка живодеров во Львове: полиция сделала важное заявление

Подросткам, которые сбросили кота с девятого этажа, засняв свой поступок на телефон, грозит уголовная ответственность.

Об этом сообщили в Нацполиции.

"Данный инцидент вызвал резонанс у пользователей интернета. Неравнодушный человек написал письмо на страницу патрульной полиции во Львовской области и с того момента все началось. Несмотря на то, что не было вызовов на 102 и на тот момент никто с заявлениями не обращался мы не смогли остаться в стороне ситуации и пресс-служба вместе с 1 батальоном начали поиски.

Совместными усилиями вычислили здание где произошло событие и лиц, это сделали. За считанные минуты адреса где проживают подростки передали экипажам. Патрульные поехали к ним домой. Мама одного из ребят была поражена от услышанного. Ее 16-летний сын признал, что действительно снимал событие на видео. На место вызвали следователей Шевченковского отдела полиции. Также, следователи получили заявление при совершении преступления от неравнодушных граждан", - говорится в сообщении.

Также в полиции напомнили, что в Украине за жестокое обращение с животными предусмотрена ответственность в Уголовном кодексе. Кроме того, в августе 2017 вступил в силу закон о введении гуманного отношения к животным. Согласно принятому закону, жестокое обращение определяется как "издевательство над животными, в том числе бездомными, повлекшее муки, что нанесло им физические страдания, телесные повреждения, увечья или привело к гибели".

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео признание одного из львовских живодеров, которые сбросили кота с 9-этажа.