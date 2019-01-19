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Верующие отмечают Крещение: что нужно знать про этот праздник

суббота, 19 января 2019, 09:26

В субботу, 19 января, христиане восточного обряда празднуют Крещение Господне или Богоявление.

Что это за праздник

Это третий, самое большой и завершающий праздник рождественско-новогоднего цикла. В народе оно имеет несколько названий: Крещение, Водокрещение, Водощи, Иордан, Ордань.

Как и на Рождество праздник начинается с кутьи в Сочельник. Следующие день - само Крещение, а после него идет день Иоанна Крестителя.

Что делают в этот день

На этот праздник вспоминается и прославляется Евангельское событие - крещение Иисуса Христа в реке Иордан святым Иоанном Крестителем. В Священном Писании сказано, что во время крещения Иисуса с неба в виде голубя сошел Святой Дух, и раздался голос Божий, поэтому праздник и называется Богоявлением.

В храмах в этот день проходит Праздничная Литургия, которая завершается большим освящением воды. Этот обряд освящения воды возник еще с первых времен христианства по примеру Иисуса Христа, который освятил воды Иордана.

Считается, что вода, освященная 18 и 19 января, называется Богоявленской или Иорданской и имеет одинаковую силу и применение: ею освящают храмы и дома, дают пить тяжелобольным, хранят дома в течение года до следующего Крещения.

Традиции праздника

Одна из традиций этого праздника - крестный ход к крещенской проруби, которую называют Иордан, и массовое купание в ней.

После освящения и купания все люди возвращаются домой. Отец берет из-за образа Божьей Матери клок сухих васильков, мочит их в освяченной воде и кропит все в доме; потом берет мел и чертит кресты на образах, двери и шкафах. После этого семья садилась за стол, но перед едой пили святую воду, потому что считается, что освященная на Крещение вода обладает употребляться натощак, ведь именно при этом условии она имеет наибольшую силу.

После обеда девушки бегают к реке умываться в "иорданской воде" - "чтобы были розовые лица". На Гуцульщине ребята водят своих девушек к проруби, "чтобы ся умыла и красная была".

Приметы на Крещение

В народе существовало немало примет, связанных с Крещением. Если в этот день ясная и холодная погода - на засушливое лето, пасмурная и снежная - на обильный урожай. Во время освящения воды идет снег - хорошо роиться пчелы и колоситься хлеб. Если ночь звездная - родят орехи и ягоды. На Крещение раз поют колядки. В древности после праздника начинался новый свадебный сезон, который продолжался до Великого поста.

По материалам Укринформа и "112 канала".

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