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Во Львове умер легендарный соратник Бандеры: фото

суббота, 19 января 2019, 14:39

Во Львове на 99 году жизни умер один из лидеров ОУН (б), бывший узник нацистского концлагеря "Аушвиц" Омелян Коваль.

Об этом сообщает "Громадське".

"Такие люди, как Омелян Коваль - это живая история, это пример настоящего непреодолимого духа и большого желания не стоять в стороне, а собственными действиями показывать, как строить свободу и независимость на своей земле. Сочувствуем родным и близким. Скорбим всем миром", - сказал мэр Львова Андрей Садовый.

Коваль стал членом ОУН в 1938 году под псевдонимом "Демьян". В 1941 году руководил провозглашением Акта восстановления Украинского государства в городе Долина на Ивано-Франковщине, откуда он родом.

В конце 1941 года он был отправлен в концлагерь вместе с первой группой 25 украинских политзаключенных, названных "Группой Бандеры". В ней также был брат Степана Бандеры Василий, один из идеологов ОУН Степан Ленкавский и политдеятелей Петр Мирчук.

После эвакуации "Аушвица" 18 января 1945 Коваля отправили в концлагеря "Мельк" и "Эбензее", откуда потом его освободили американские войска.

"Я пробыл в лагере до конца войны, а уже перед концом войны нас забрали из "Освенцима" и перевезли в Австрию, потому что приближался фронт. В начале 1945 нас вывезли из лагеря. Мы еще сутки маршировали к поезду, неделю продолжалась наше путешествие в Австрию, затем нас отвезли в "Маутхаузен". Тяжело сказать, сколько всего членов ОУН прошло через "Аушвиц". Но нас, ведущих членов, которые были арестованы нацистами в начале, было 50 человек", - рассказывал Коваль в воспоминаниях о концлагере в интервью в 2015 году.

После войны Коваль был председателем совета украинских общественных организаций Бельгии, а также одним из президентов Европейского Конгресса Украинских. По Женевской конвенции Коваль имел статус беженца в Бельгии, а в 1997 году получил гражданство Украины.

Коваль был награжден орденом "За заслуги" 3 степени, бельгийским королевским орденом Леопольда, орденом Владимира Великого, орденом Свободы.

Как сообщал "Апостроф", 1 января в Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры.

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