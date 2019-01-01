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В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры: видео

вторник, 01 января 2019, 19:31

Националистические организации провели факельное шествие в Киеве по случаю 110-летия со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Прямую трансляцию события провело Радио Свобода.

Отмечается, что в Киеве одновременно прошли два шествия ко дню рождения Бандеры: одну от памятника Тарасу Шевченко до Майдана Независимости организовали ВО "Свобода", Правый сектор и другие правые и праворадикальные организации; другую - от Оперного театра провели Нацдружины и Национальный корпус.

Как известно, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди которых и день рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

Как сообщал "Апостроф", ранее россиян потроллили в сети "бандеровской" ловушкой на Новый год.

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