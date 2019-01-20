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​В Карпатах туристы попали в смертельную ловушку природы

воскресенье, 20 января 2019, 13:15

Возле с. Коростив на горе Парашка заблудились двое туристов, один из которых впоследствии нашли мертвым, другой - с обмороженными конечностями.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"19 января в 23:37 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о том, что вблизи с. Коростив Сколевского района на горе Парашка, заблудились 2 (два) туристы. Несмотря на темное время суток и сложных погодных условий к месту вызова немедленно выехали спасатели Славского поисково-спасательной группы. в 3:10 спасателями утерянных найдено у подножия горы Парашка. Один из туристов (мужчина 1987 года рождения) погиб. Второй (1996 года рождения) с обморожением двух стоп доставлен в Сколевскую центральную районную больницу ", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Закарпатской области в районе города Гимба Межгорского района заблудились пятеро лыжников. Вскоре одного из них нашли мертвым.

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