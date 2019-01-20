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​В оккупированной Макеевке обвалилась крыша многоквартирного дома: фото ЧП

воскресенье, 20 января 2019, 01:27

18 января в оккупированной Макеевке Донецкой области произошло частичное обрушение кровли пятиэтажного дома.

Об этом сообщает "МЧС" так называемой ДНР.

Инцидент произошел по адресу бульвар 8 сентября в Кировском районе.

Отмечается, что вследствие скопления большого количества снега на кровле дома, произошло обрушение деревянной обрешетки и шифера на площади 30 м2, также существует угроза обрушения 50 м2.

Подрядной организацией были установлены 8 деревянных опор для укрепления конструкции. Восстановительные работы запланированы на сегодня, 19 января.

О жертвах не сообщается.

Как сообщал "Апостроф", 13 января в оккупированной Макеевке от обильного снега рухнула крыша городского рынка. Обвал произошел, когда люди возвращались домой с работы, и три человека оказались под завалами снега и металла.

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