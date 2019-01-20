В России экс-главарь боевиков ДНР вывел людей на протесты против Путина: фото

В воскресенье, 20 января, в разных городах России прошли акции против возможной передачи Японии части Курильских островов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В Москве согласованный с властями митинг поддержали "Левый фонт", "Партия дела", незарегистрированная партия "Другая Россия", движение Игоря Стрелкова-Гиркина "Новороссия" и ряд других левых и националистических организаций.

Организаторы называют акцию "митингом объединенной оппозиции" под лозунгом "Защитить Курилы".

В дальневосточном российском городе Хабаровске в похожей акции приняли участие около 500 человек. Они выкрикивали "Курилы наши! Долой путинскую власть". Пикеты против передачи Курил прошли также в Находке и в Калининграде. Накануне в Юго-Сахалинске на несогласованную акцию против передачи Южных Курил Японии собрались около 300 человек. Сообщалось об одном задержанном.

Напомним, четыре острова Курильской гряды (Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи) вызывают территориальные разногласия между двумя странами с конца Второй мировой войны. Тогда Советский Союз аннексировал эти территории. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении боевых действий, однако мирный договор так и не был подписан.

Как сообщал "Апостроф", в России выступили с абсурдным предложением отдать Украине Курильские острова в обмен на признание аннексированного Крыма российским.