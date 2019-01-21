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Делают бомжами: в Крыму оккупанты лишают жилья организаторов аннексии

понедельник, 21 января 2019, 19:51

В Симферополе оккупационные "власти" хотят лишить жилья 11 семей "ополченцев", помогавшим аннексии полуострова.

Об этом пишет местное издание "Примечания".

Отмечается, что жильем людей обеспечили на патриотической волне "глава Крыма" Сергей Аксенов и депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет. Теперь "администрация" Симферополя решила выселить их на улицу.

Журналисты привели в пример историю так жены называемого героя оккупации полуострова, Екатерина Денисюк.

Муж Екатерины получил жилье за помощь в захвате полуострова в 2014 году. Здание, которое им дали была непригодным для жилья еще до аннексии.

"Ничего кроме стен и голых бетонных полов без стяжки там не было. Мы привели все в порядок, заключили договоры с" Крымэнерго ", открыли лицевые счета на воду и добросовестно их оплачивали", - говорит Екатерина.

В общежитие заселили 25 семей, 11 из них выселяют на улицу из-за того, что они освободились из рядов крымского ополчения.

"Тем, кто не хотел увольняться, сказали, что найдут повод убрать их с должностей. Так и случилось и с моим мужем: его должность оперативного дежурного попала под сокращение", - рассказывает женщина.

О том, что "администрация" Симферополя подала иски в суд на выселение 11 семей, люди узнали из сообщения на официальном сайте муниципалитета. Первое судебное заседание по выселению ополченцев назначено на 24 января, при этом семья, с которой намерена биться за квадратные метры "администрация" города, так и не получила извещение из суда.

"Никаких повесток и объявлений. Если бы не информация на сайте, то я так и не узнала бы, что нас собираются выселять", - заявила Денисюк.

Семья Денисюк и еще 10 семей, которые вскоре могут остаться без крыши над головой, боятся, что администрация все же продолжит настаивать на их выселении.

"Нам просто некуда будет идти, по сути мы бомжи. Мы очень надеемся, что данные нам обещания будут выполнены, но тишина убивает", - сказала женщина.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали шокирующие фото загрязненного моря в Крыму.

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