Главарь ДНР замахнулся на новые территории Украины

Главарь ДНР Денис Пушилин сделал абсурдное заявление о неоккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщают Вести Крым.

Так, по словам Пушилина, одна из задач, которая якобы стоит перед "руководством" так называемых "ДНР" и "ЛНР" — "мирным способом" сделать всю Донецкую и Луганскую области "полноценными территориями" "Л-ДНР".

Также главарь боевиков в очередной раз признал, что доходы жителей оккупированных территорий "оставляют желать лучшего".

"Сейчас доходы граждан оставляют желать лучшего. Это то, с чем приходится жить на сегодняшний момент", — сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Пушилин выдал перл о создании нового СССР. Так, он заявил о создании в недалеком будущем некоего Евразийского союза, центром которого станет РФ.