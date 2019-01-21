Морозы усилятся: появился прогноз погоды на День Соборности в Украине, карта

Во вторник, 22 января, в День соборности в Украине морозы снова усилятся.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Ближайшей ночью -7-14 градусов, днем -4-9 градусов, на юге и западе -1-4 градуса. Снега какого-то серьезного завтра не будет, только поздно вечером в Одесской области, в Черновицкой, Винницкой и Ивано-Франковской областях появятся осадки", - уточнила она.

Что касается в Киева, то, по словам синоптика, 22 января погода ожидается сухой и морозной: ночью около -10 градусов, днем -5 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее был опубликован долгосрочный прогноз погоды для Украины. Так, зима в 2019 году продлиться достаточно долго, а снег буде лежать едва ли не до апреля.