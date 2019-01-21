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Под Киевом случилось серьезное ДТП с переворотом: фото

понедельник, 21 января 2019, 00:22

Возле аэропорта "Борисполь" столкнулись два внедорожника, вследствие чего один из них перекинулся на крышу.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"ДТП под Киевом, на Бориспольской трассе: при съезде с аэропорта "Борисполь", столкнулись два внедорожника.

Внедорожник Toyota в результате ДТП опрокинулся на крышу и встал обратно на колеса, стоит поперек дороги. А Mercedes едва не вылетел с дороги, пробил отбойник и чудом не слетел в канал. К счастью, обошлось без тяжелых травм", - говорится в сообщении

На месте происшествия работала полиция и скорая.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 20 января, на трассе Киев-Одесса произошла авария с участием двух грузовиков, вследствие которой один из водителей скончался на месте.

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