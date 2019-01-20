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Под Киевом случилось масштабное смертельное ДТП с грузовиками: фото

воскресенье, 20 января 2019, 09:28

В воскресенье, 20 января, в Киевской области произошла смертельная авария с участием двух грузовиков.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент случился на трассе Киев-Одесса около 02:00 возле поворота на Чабаны. Там столкнулись два грузовика, один из водителей скончался на месте.

По предварительной информации, водитель одного из автомобилей не справился с управлением и въехал в отбойник. Сзади его догнал второй грузовик, водителя которого от удара буквально впечатало в сидение лобовым стеклом. От полученных травм он скончался на месте, прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть. Предполагаемый виновник аварии отделался испугом и царапинами, а его транспортное средство отправили на штрафстоянку.

"Скорее всего, грузовая машина марки Mercedes, за рулем которой находился погибший, перевозила продукты питания. На ее лобовом стекле находился логотип Novus. Автомобиль направлялся в Киев по Одесской трассе. А зарегистрирован он в Броварах (Киевская область). На месте работали патрульные, "скорая" и следственно-оперативная группа. Грузовик переместили на обочину. Связаться с владельцем авто, водителем которого погиб, пока не удалось. Детали инцидента установит следствие", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 19 января в Киеве, на Южном мосту столкнулись четыре автомобиля - Volkswagen Jetta, темный универсал BMW, Toyota Camry и белый седан BMW.

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