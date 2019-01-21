Стало известно о еще одной смерти на пункте пропуска на Донбассе

На пункте пропуска "Станица Луганская" умер мужчина.

Об этом сообщил фонд "Право на защиту", который действует при поддержке ООН и мониторит нарушения прав внутренне перемещенных лиц и другого населения, пострадавшего вследствие конфликта на Донбассе.

73-летний пенсионер вместе с супругой направлялся со стороны неподконтрольной части Луганской области. Он умер около 09:00 вблизи КПВВ.

"К нулевому блок-посту со стороны контролируемой правительством Украины территории пенсионер не дошел 100 метров. Причина смерти неизвестна, но по предварительной информации, мужчина имел больное сердце", - сообщили в фонде.

Уточняется, что это уже как минимум седьмой человек, умерший при переходе пунктов пропуска на Донбассе с начала 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть довела до слез история пенсионерки с Донбасса, умершей на блокпосту.