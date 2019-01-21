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В сети назвали имя украинского бойца, попавшего в плен к боевикам на Донбассе

понедельник, 21 января 2019, 15:07

В ночь на пятницу, 18 января, в районе Горловки в плен боевиков попал украинский военнослужащий 58-й ОМПБр Станислав Панченко.

Об этом сообщает MIL.IN.UA в Facebook.

По данным, так называемой "Армии "ДНР", якобы боец сам направился в сторону их позиций.

"Его подпустили поближе связали и взяли в плен", - говорится в сообщении.

Также боевики опубликовали в соцсетях фото автомата якобы бойца ВСУ.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото плененного ВСУ террориста ДНР, который оказался бывшим работником МВД Украины. Отмечается, что в плен попал 35-летний уроженец Горловки Юрий Пшеничный.

Также ранее украинские военные взяли в плен боевика ЛНР при попытке пробраться в тыл сил ООС.

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