В сети показали фото боевика, схваченного ВСУ на Донбассе

В сети показали фото плененного ВСУ террориста ДНР, который оказался бывшим работником МВД Украины.

Данные боевика опубликовал в Twitter Фашик Донецкий.

Отмечается, что в плен попал 35-летний уроженец Горловки Юрий Пшеничный.

Также стало известно, что мужчина был внесен в базу "Миротворец", как боец 1-го мотострелкового батальона, взвод противотанковых управляемых ракет. Также, сообщается, что по документам он проходит по учетам личного состава 3-й ОМСБр "Беркут" (в/ч 8 803) ДНР за октябрь 2014 года.

В 2016 году Пшеничный проходил службу в незаконных военных формированиях, однако, получил ранения и был комиссован по состоянию здоровья. В ноябре 2018 года мужчина был вновь призван по "мобилизации".

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные взяли в плен боевика ЛНР при попытке пробраться в тыл сил ООС.