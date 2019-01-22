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Как сейчас выглядит могила Януковича-младшего в Крыму и сколько стоит "лечь" рядом: опубликовано видео

вторник, 22 января 2019, 13:03

Младший сын экс- президента Виктора Януковича покоится на братском кладбище в Севастополе рядом с героями Крымской войны XIX века. Его могилу круглосуточно охраняют.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Могила Януковича расположена на братском мемориальном кладбище. Смотрительница рассказала, что Янукович покоится на кладбище, принадлежащем их Свято-Никольскому храму – это отдельный небольшой участок для новых захоронений, в частности, священников, смотрителей и прихожан церкви.

По словам казначея Свято-Никольского храма Веры Александровны, Янукович здесь похоронен поскольку его семья оказывала большую благотворительную помощь для храма.

"Когда такая беда произошла, они обратились за помощью, батюшка не отказал, ведь дети Януковича помогли отремонтировать крышу храма", – рассказала она.

По словам смотрителя соседнего городского кладбища, стоимость захоронения рядом с храмом, где похоронен младший Виктор Янукович "будет где-то пять нулей, а какая перед этими нулями цифра стоит я не знаю".

"Как они там рисуют цифры тоже не знаю. Последний раз хоронили погибших в Чечне, то за них платило Министерство обороны. Там не пробиться, надо звонить и батюшка выделяет место для "суперовых" людей", – заявил он.

Местные жители рассказали, что часто видят на кладбище мать погибшего. Людмила Янукович живет в Крыму, а потому ухаживает за могилой.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что у жены Януковича открыли в Крыму новое развлекательное заведение.

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Раздел: Общество Тема:
Теги: Янукович, Крым

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