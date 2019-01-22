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​СБУ задержала под Сумами банду рэкетиров: опубликованы фото

вторник, 22 января 2019, 15:21

В Сумской области сотрудники СБУ задержали пятерых участников преступной группировки, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили пятеро ранее судимых местных жителей. Злоумышленники совершали разбойные нападения, в частности на представителей коммерческих структур.

Также участники группировки, создавая искусственные конфликтные ситуации, требовали от предпринимателей деньги. В случае неуплаты "дани" рэкетиры угрожали насилием и уничтожением имущества. Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов противоправной деятельности представителей банды.

Правоохранители задержали злоумышленников согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из центральных улиц Ахтырки. Во время санкционированных следственных действий в помещениях фигурантов дела выявлено наличные и другие вещественные доказательства.

В рамках открытого уголовного производства задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе в сопровождении охраны заметили "криминального авторитета", который фигурирует в 10 уголовных делах.

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