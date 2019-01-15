Привет из 90-х: в сети рассказали про "авторитета", разгуливающего на свободе в Одессе

В Одессе в сопровождении охраны заметили "криминального авторитета", который фигурирует в 10 уголовных делах.

Об этом сообщает активист Марк Гордиенко на своей странице в Facebook.

"По сводкам полиции и оперативным данным Халид Мусаев проходит как криминальный авторитет и лидер ОПГ. Только благодаря тотальной коррумпированности прокурорских, полицейских и судейских он продолжает себе спокойно гулять по Одессе с четырьмя вооруженными охранниками. Ни одно из 10 уголовных дел, где он проходит подозреваемым так и не реализовано", - написал он.

Также известно, что в СМИ Мусаева назвали бизнесменом и меценатом. Он открыл свой боксерский зал "Братья".

"Бандиты 90х и бандиты из 90х всегда жертвовали кровавые свои деньги попам и в спортзалы. Попы за них должны были тянуть мазу перед Богом, а в спортзалах они готовили для себя пехоту и мясо. Что бы пехота и мясо не чувствовала себя расходным материалом, создавалась и насаждалась и культивировались блатные понятия, идеология и атмосфера братства.

Вот во всей красе вы все это можете увидеть во вчерашнем мероприятии", - написал Гордиенко и прикрепил скриншоты, где в СМИ пишут о "криминальном авторитете".

Как сообщал "Апостроф", в центре Ивано-Франковска днем 30 декабря застрелили мужчину, который оказался криминальным авторитетом. А в Харькове на поминках одного из криминальных авторитетов были задержаны 20 человек, подозреваемых в серьезных преступлениях. Также 15 декабря сотрудники полиции задержали в Киеве криминального "авторитета" по кличке "Темо Сухумский".