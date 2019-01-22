​Стало известно о смерти иностранной студентки в Тернополе

21 января в одной из больниц Тернополя умерла гражданка Сьерра-Леоне (Западная Африка), которую накануне нашли без сознания на железнодорожном вокзале.

Об этом сообщает Найполиция области.

Сообщение о внезапной смерти иностранки поступило в милицию 21 января от врачей Тернопольской городской коммунальной больницы скорой медицинской помощи.

Выяснилось, что в отделении анестезиологии и интенсивной терапии около 2.30 умерла 25-летняя гражданка Сьерра-Леоне, которую накануне госпитализировали без сознания. Бесчувственную девушку обнаружили на железнодорожном вокзале прохожие и вызвали скорую. К сожалению, спасти ее жизнь медикам не удалось. Следов насильственной смерти на теле девушки не обнаружено.

Иностранка училась в одном из вузов Тернополя, на территории Украины находилась законно. Предварительно известно, что она имела серьезные проблемы со здоровьем - у нее выявлен ряд хронических заболеваний.

Тело иностранной студентки направили на проведение вскрытия. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал "Апостроф", в съемной квартире в Харькове были найдены тела двух иностранных студенток 20 и 22 лет.