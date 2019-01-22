В оккупированном Крыму засняли новый эшелон военной техники: фото

В сети показали очередное фото российской военной техники в оккупированном Крыму.

Снимок опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

На фото, по ее словам, запечатлен эшелон бронированной техники, неподалеку от Крымского моста.

"Я знаю,что Россиюшка для того и светит остатки своей ржавчины,что бы все боялись Но все одно инфа-надо знать. Около переправы керчане видели десятки БТРов. Фото сделаны около переправы, на железнодорожных путях", - написала блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото колонны с военной техникой, которая направляется в оккупированную Евпаторию.