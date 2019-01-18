​Появилось фото колонны военной техники с мощным оружием в Крыму

В сети показали фото колонны с военной техникой, которая направляется в оккупированную Евпаторию

Об этом написал "Крымский бандеровец" в Twitter, публикуя соответствующий снимок.

"Крым. Трасса Симферополь-Евпатория. Ракетные комплексы "Бал" прошли в сторону бывшего детского курорта", - говорится в сообщении.

Под постом появились саркастические комментарии пользователей.

"Вот и настало счастливое будущее", "Крысчане, вы, референдя, этого хотели и добились - себя вините... (Не относится ко вменяемым крымчанам)", "И самолеты все время спать не дают. Это бабушкам мирное небо над головой обеспечили - не обляпайтесь", "роSSия всю жизнь только и делает, что воюет!!!", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Россия развернула ракеты и пусковые установки "Искандер" у границ Украины.