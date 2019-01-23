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Какое оружие получат ВСУ в ближайшие годы: фото и характеристики

среда, 23 января 2019, 11:09

В ближайшие три года согласно гособоронзаказу ВСУ получит новое оружие.

Об этом сообщает "Апостроф".

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, в планах на 2019 год завершить проекты по созданию ракетного и ракетно-реактивного оружия. Прежде всего, это касается ракет с увеличенной дальностью поражения, комплекса крылатых ракет наземного базирования для уничтожения морских целей.

Речь идет о проекте "Нептун". В 2019 году отечественный ВПК планирует завершить разработку и начать испытания украинских ракет "Нептун".

Также для нужд флота будут закуплены малые бронированные артиллерийские катера "Гюрза-М", десантные катера "Кентавр", средства радиолокации и заложен ракетный катер "Лань".

Очевидно, что после конфликта в Керченском проливе, подобное вооружение призвано усилить береговую оборону страны. Но далеко не факт, что "Нептун" и "Лань" поступят на вооружение страны в этом году.

Производители говорят, что на постройку головной "Лани" нужно 24 месяца. Поэтому, если предположить, что в этом году заложат первую "Лань" и примут на вооружение ПКР "Нептун", то первый такой катер может у нас появиться где-то в конце 2020 - начале 2021 года.

По словам Турчинова, в этом году планируется разработка и производство тяжелой гаубичной артиллерии, средств ПВО и связи, бронетанковой техники, а также расширится производство снарядов и боеприпасов. Естественно, что все новое вооружение должно соответствовать стандартам НАТО.

"Мы завершаем ряд новейших отечественных образцов вооружения, разработанных уже по стандартам НАТО, - подчеркивал Порошенко. - Таких как самоходная гаубица "Богдана" и артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм к ней, управляемые боеприпасы "Цветник", двукалиберний миномет, беспилотный разведывательный ударный комплекс "Сокол", переносной зенитно-ракетный комплекс "Калибр", средства разведки, очень важные для нас сейчас комплексы управления артиллерией".

Также в сухопутные войска поставят снайперское оружие и антиснайперские комплексы, прицелы ночного видения, тепловизоры, гранатометы, более тысячи БТР, БМП, бронеавтомобилей и санитарных машин.

В планах в этом году начать серийное производство и поставки в ВСУ РСЗО "Ольха". Скорее всего армия получит первые образцы в 2019 году. Что касается САУ "Богдана", то она еще должна пройти испытания. Испытания будут проходить в этом году, и в зависимости от их исхода будут понятны уже более конкретно их сроки поставки в Вооруженные силы Украины.

Украинские ВВС, по заверениям президента Украины Петра Порошенко, получат "десятки модернизированных самолетов, вертолетов и беспилотных авиационных комплексов".

Подробней читайте в материале "Апострофа" - "Новый оборонзаказ: деньги есть, стратегии нет".

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