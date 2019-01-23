Новый оборонзаказ: деньги есть, стратегии нет

Президент Петр Порошенко 16 января утвердил оборонзаказ страны, подписав указ "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019 год и 2020, 2021 годы". Таким образом, на три года вперед было спланировано обеспечение украинской армии техникой и вооружением. И хотя сами показатели оборонзаказа являются государственной тайной, некоторые детали первые лица государства уже успели раскрыть. Какое оружие чиновники планируют поставить в ВСУ, и в чем больше всего нуждается украинская армия, разбирался "Апостроф".

Что получат ВСУ

Гособоронзаказ на ближайшие три года был согласован еще в декабре 2018 года на заседании СНБО. Тогда же секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что в планах на 2019 год завершить проекты по созданию ракетного и ракетно-реактивного оружия. Прежде всего, это касается ракет с увеличенной дальностью поражения, комплекса крылатых ракет наземного базирования для уничтожения морских целей.

Речь идет о проекте "Нептун". В 2019 году отечественный ВПК планирует завершить разработку и начать испытания украинских ракет "Нептун".

Крылатая ракета "Нептун"

"Это крылатая ракета, способная уничтожать наземные и надводные цели на расстоянии до 280-300 км, - поясняет "Апострофу" военный обозреватель Денис Попович. - Сейчас такого оружия в Украине просто нет. Крылатые ракеты способны лететь к цели, огибая препятствия на местности, что серьезно усложняет противодействие ПВО. Получив "Нептун", мы получим возможность уничтожать корабли противника на указанном расстоянии без применения боевых кораблей, которых у нас мало и которые подобными возможностями не располагают".

Также для нужд флота будут закуплены малые бронированные артиллерийские катера "Гюрза-М", десантные катера "Кентавр", средства радиолокации и заложен ракетный катер "Лань".

Речной артиллерийский катер "Гюрза-М" 1 / 1 Десантный катер проекта 58181 "Кентавр" 1 / 1 Ракетный катер проекта "Лань" 1 / 1

"Лань" предполагается как морская платформа-носитель "Нептуна", - добавляет Попович. - То есть она должна усилить возможности нашего флота по ракетному поражению кораблей противника".

Очевидно, что после конфликта в Керченском проливе, подобное вооружение призвано усилить береговую оборону страны.

"В настоящее время ее основой являются артиллерийские средства. Это в любом случае уровень Второй мировой войны", - подчеркнул Попович.

Но далеко не факт, что "Нептун" и "Лань" поступят на вооружение страны в этом году.

"Поступление на вооружение очень сильно зависит от результатов испытаний. Если все будет хорошо, то решение может быть принято во второй половине 2019 года, и только на границе 2019-2020 может начаться серийное производство. Речь идет о наземном варианте комплекса "Нептун". Соответственно, постановка на вооружение "Лани" зависит от постановки на вооружение "Нептуна".

Сами же производители говорят, что на постройку головной "Лани" нужно 24 месяца. Поэтому, если предположить, что в этом году заложат первую "Лань" и примут на вооружение ПКР "Нептун", то первый такой катер может у нас появиться где-то в конце 2020 - начале 2021 года. Но такие катера с ПКР нам нужны уже сейчас, а поскольку этого обеспечить практически невозможно, то наземные батареи ПКР "Нептун" очень серьезно усилят нашу береговую оборону", - резюмировал Денис Попович.

Власти уверяют, что не забыли и о сухопутных войсках. По словам Турчинова, в этом году планируется разработка и производство тяжелой гаубичной артиллерии, средств ПВО и связи, бронетанковой техники, а также расширится производство снарядов и боеприпасов. Естественно, что все новое вооружение должно соответствовать стандартам НАТО.

"Мы завершаем ряд новейших отечественных образцов вооружения, разработанных уже по стандартам НАТО, - подчеркивал Порошенко. - Таких как самоходная гаубица "Богдана" и артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм к ней, управляемые боеприпасы "Цветник", двукалиберний миномет, беспилотный разведывательный ударный комплекс "Сокол", переносной зенитно-ракетный комплекс "Калибр", средства разведки, очень важные для нас сейчас комплексы управления артиллерией".

Также в сухопутные войска поставят снайперское оружие и антиснайперские комплексы, прицелы ночного видения, тепловизоры, гранатометы, более тысячи БТР, БМП, бронеавтомобилей и санитарных машин.

В планах, наконец-то, начать серийное производство и поставки в ВСУ РСЗО "Ольха".

"В этом году начинается серийное производство комплекса "Ольха". Я думаю, что первые образцы в этом году армия действительно получит, так как это все же записано в гособоронзаказе, - рассказал "Апострофу" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец. - Что касается САУ "Богдана", то она еще должна пройти испытания. Испытания будут проходить в этом году, и в зависимости от их исхода будут понятны уже более конкретно их сроки поставки в Вооруженные силы Украины".

РСЗО "Ольха" 1 / 1 САУ "Богдана" 1 / 1

Украинские ВВС, по заверениям президента, получат "десятки модернизированных самолетов, вертолетов и беспилотных авиационных комплексов".

Денежный вопрос

На всю эту красоту в бюджете 2019 года заложен 21 миллиард гривен. Столько же денег было выделено и в бюджете прошлого года. Впрочем, по словам Юрия Бровченко, который, являясь замминистра экономразвития, курирует оборонзаказ, конечная сумма может быть увеличена до 25 миллиардов гривен.

"21-25 миллиардов гривен - это меньше миллиарда долларов. Сумма маленькая, но это, смотря на что ее тратить. Если мы доводим до ума "Нептун" и начинаем производить "Ольху", плюс укрепляем средства ПВО, то это по крайней мере дает нашей армии те возможности, которых у нее раньше не было, - отмечает Денис Попович.

Впрочем, по словам главреда журнала Ukrainian Defense Review Антона Михненко, кроме самой суммы, выделенной на обслуживание оборонзаказа, важны и другие составляющие финансирования.

"Если говорить с точки зрения принципов, то нужно понимать, что на развитие военной техники и нового вооружения, необходимо тратить около 30% от тех денег, которые выделяются Министерству обороны. Бюджет Минобороны на этот год порядка 102 миллиардов гривен. Из этой суммы 17 миллиардов предусмотрено на вооружение и военную технику. Это не 30% от бюджета Минобороны. Даже если мы говорим о той сумме, которую упоминает Минэкономразвития (21-25 миллиардов, - "Апостроф"), этого все равно недостаточно, чтобы выйти на те показатели, которые существуют в странах НАТО: 30% - на боевую подготовку, 30% - на военную технику и 30% - на денежное обеспечение. Но даже те цифры, которые сейчас обозначило Минэкономразвития, достаточно высокие, если сравнить с финансированием армии в предыдущие годы", - отметил Михненко.

Но если с финансированием все более или менее понятно: денег на армию всегда хотелось бы больше, но имеем, что имеем, то вопрос - нужно ли тратить деньги именно на то, что говорит президент и секретарь СНБО, остается открытым.

"Взять хотя бы снаряд "Цветник". Это разработка 70-х годов, улучшенный снаряд "Краснополь". Сегодня применять "Цветник" - это фактически убить артиллерийскую разведку, потому что для корректировки снаряда цель нужно подсвечивать лазерным лучом. Если в боевой обстановке включить лазер и 40 минут светить на цель, его потушат в первые 20 секунд. Весь мир уже стоит на ступени "пустил и забыл", - пояснил "Апострофу" военный эксперт Олег Жданов. - Далее. По большому счету, Украине, конечно, нужны высокоточные боеприпасы с дальностью стрельбы 120 километров, как у "Ольхи" и ракеты "Нептун". В любом случае - это плюс к обороноспособности и укреплению береговой обороны. Но! Может, в оборонзаказ нам нужно было бы вложить деньги на перегонку американских фрегатов, которые США нам предлагали? И поставить эти фрегаты на боевое дежурство у Керченского пролива? В государстве отсутствует стратегия развития Вооруженных сил. У нас нет цели. Куда мы идем и что мы создаем? Какую армию мы должны создать и к какому году?"