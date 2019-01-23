Митрополит Епифаний назвал странный способ восстановления дружбы с россиянами

В течение скольких лет в Украине будет определенное количество приходов, которые будут подчинены Русской Православной Церкви.

Об этом сообщает митрополит Епифаний на своей странице в Facebook.

Священнослужитель ответил на вопрос: "В течение скольких лет украинские и российские церкви будут сосуществовать?"

"По нашим оценкам, в Украине будет определенное количество приходов, которые будут подчинены Русской Православной Церкви. Это логично и мы не имеем никаких возражений против этого. Русская Православная Церковь может заботиться о своих верующих на территории Украины", - заявил Епифаний.

Также он рассказал и о верующих, которые буду посещать РПЦ в Украине.

"Те, кто решит остаться в русской церкви, не должны испытывать никакого вида давления. Эти приходы должны иметь равные права с теми, что принадлежат к Православной Украинской Церкви. И постепенно, я считаю, наши отношения будут нормализованы, наши народы восстановят дружбе, добрые и мирные отношения", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", священники УПЦ (МП) вели переговоры о переходе в новосозданную ПЦУ, и стоит ожидать продолжение этого процесса в дальнейшем.