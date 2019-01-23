Стало известно о смерти в Украине бывшего топ-чиновника

Во вторник, 22 января, умер экс-председатель Ивано-Франковского областного совета Василий Скрипничук.

Об этом пишет "Галицкий Корреспондент", ссылаясь на собственные источники.

Известно также, что Василий Скрипничук течение последних нескольких дней лежал в больнице, но диагноз, с которым он попал в медицинское учреждение, пока не разглашают.

Скрипничук был председателем Ивано-Франковского областного совета с 2012 года, а затем - его депутатом.

20 июля 2017 был лишен депутатских полномочий, и одной из причин этого стал его состояние здоровья.

Как сообщал "Апостроф", ранее во Львове умер легендарный соратник Бандеры.