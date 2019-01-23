​В Херсоне при странных обстоятельствах погиб известный бизнесмен: фото, видео и заявление полиции

В собственной квартире был найден мертвым 41-летний херсонский предприниматель.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

22 января появились выводы судмедэкспертизы: руководитель херсонской строительной компании "Південьенерго" Иван Навроцкий умер не от болезни, а от тяжелой травмы: при вскрытии обнаружено повреждение свода черепа и ушиб мозга с кровоизлиянием. Эти травмы известный херсонский предприниматель получил в то время, когда был еще живой.

Как стало известно, 19 января у развлекательного заведения в Корабельном районе Херсона около в 5:00 утра на земле люди нашли предпринимателя Ивана Навроцкого без сознания. Ему вызвали скорую. В больнице у мужчины диагностировали травму головы, но через несколько часов мужчина самостоятельно покинул больницу.

На следующий день его тело в квартире обнаружила родственница. По заключению судмедэкспертизы, смерть предпринимателя наступила в результате полученных травм головы.

Известно также, что благодаря камере наблюдения, было установлено, что возле развлекательного заведения у пострадавшего возник конфликт с другим мужчиной, который ударил предпринимателя рукой в лицо. Тот упал спиной на асфальт, сильно ударившись головой.

Как сообщил заместитель начальника полиции Херсонской области Николай Цап, личность мужчины, ударил предпринимателя, установили. Им оказался 31-летний местный житель, которому под процессуальным руководством прокуратуры сообщено о подозрении. Открытое уголовное производство по ч.1 ст.119 Уголовного кодекса Украины (Убийство по неосторожности). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 3 января в Киеве по адресу улица Саперное поле, 12 между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них получил смертельное ранение.