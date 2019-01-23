В сети показали впечатляющее фото зимнего Крыма

В сети опубликовали снимок пейзажа заснеженного аннексированного Крыма.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

В интернете размести фото с высоты на зимний Крым. На снимке видны горы и деревья в снегу. Блогер подписала его хэштегом #неотрекаютсялюбя.

Как сообщал "Апостроф", в социальной сети опубликовали фото пустого железнодорожного вокзала в городе Симферополь. Также в интернете разместили фото "бархатного сезона" в Крыму. Судя по снимкам, отдыхающих на пляжах, которых было не слишком много и в разгар сезона, к ему завершению практически не осталось. Кроме этого показали и фото Керченского моста. Он представляет собой печальное зрелище, напоминая не переправу, а забор из частокола.







